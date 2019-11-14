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  • Холоди йдуть, але топлять не скрізь: Мінрегіон відзвітував про початок опалювального сезону
14 листопада 2019, четвер, 12:17 1
Економіка 2019-11-14T12:28:23+02:00
Українські Новини
Холоди йдуть, але топлять не скрізь: Мінрегіон відзвітував про початок опалювального сезону

Холоди йдуть, але топлять не скрізь: Мінрегіон відзвітував про початок опалювального сезону

Опалювальний сезон, опалення, Мінрегіон, Проблеми з опаленням
Опалення.
Опалення.

В той час, як на Львівщині через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули, станом на 08:30 14 листопада в Україні до систем опалення підключено 98,7% соціальних об'єктів і 96,6% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Рівненська та Тернопільська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Повністю завершили підключення до опалення житлових будинків Чернігівська і Луганська області, Полтавська та Запорізька області підключили житлові будинки на 99,9%.

Повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Київській, Сумській, Хмельницькій та Миколаївській областях, 99,9% таких будинків підключено до опалення в Чернігівській і Полтавській областях.

У Києві до опалення підключено 98,8% житлового фонду, підключення соціальних об'єктів повністю завершено.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

У той же час, стало відомо, що українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою.

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