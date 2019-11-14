Російський рубль впав в обмінниках Києва

У четвер, 14 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 12 листопада, доріс уже на 4 попейки до 3,47 грн за 10 рублів.Про це повідомляє BIN.ua. Курс продажу рубля впав на 2 копійки до 3,91 грн за 10 рублів. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2152 24,5223 26,5629 27,0413 3,47 3,91 Максимальний 24,3300 25,0000 26,7500 27,6000 3,76 5,00 Мінімальний 24,0000 24,4000 26,0000 26,8500 2,50 3,75 Як повідомляли Українські Новини, долар і євро знову обвалилися: офіційний курс валют на 14 листопада, а експерти розповіли, хто "робить погоду" на валютному ринку. Також готівкові долар і євро впали в київських обмінниках. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на кінець 2019 року.