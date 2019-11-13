Нардеп Льовочкін хоче роздати госземлю тим, хто її ще не отримував

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін (фракція "Опозиційна платформа - За життя", ОПЗЖ) вважає, що до моменту відкриття ринку землі державні землі повинні бути розділені на паї між тими громадянами України, хто ще не отримав земельні паї.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Народний депутат зазначив, що земельна реформа є ключовою, тому вживати її в поспіху не можна.

"Ця реформа повинна бути дуже добре виваженої. Замість того, законодавчі пропозиції, які ми бачимо зараз, не відповідають цим критеріям. Це великий ризик для всієї держави", - підкреслив опозиційний політик.

Він додав, що ОПЗЖ виступає категорично проти такого варіанту реформи і голосувати за неї не буде: "Позиція "Опозиційної платформи - За життя" полягає в тому, що ця реформа не може бути прийнята – ми про це заявили, ми сьогодні блокували трибуну з цього приводу".

Фракція ОПЗЖ висуває 2 вимоги до відкриття ринку землі. Перше – потрібно розпаювати державні землі серед тих людей, які не отримали земельні паї: "Державні землі повинні бути розділені на паї між тими, хто не отримав земельні паї при першій приватизації землі. Чим вчитель або лікар у сільській місцевості, або лікар у місті гірше? Чому вони не можуть отримати свою частку національного багатства", – підкреслив Льовочкін.

Друга вимога - це референдум: "Люди на референдумі повинні визначити: чи бути, чи не бути земельній реформі", - зазначив нардеп.

Льовочкін підкреслив, що поспішний розгляд закону про ринок землі призвів до парламентської кризи, яку спровокувала правляча партія.

"Трибуна захоплена правлячою партією для того, щоб протягнути земельну реформу. Тобто помилка влади зараз відбувається в двох площинах: по суті, й за формою. По суті, помилка в тому, що земельне законодавство, яке пропонується, воно недосконале, недоречне і не відповідає вимогам часу. За формою – таку реформу не можна приймати через блокування трибуни – це просто дикість", – зазначив він.