Будемо домагатися референдуму не лище із земельного питанню, але й про довіру до Зе-влади, – ОПЗЖ

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявила, що сьогодні, 13 листопада, чинна влада зрадила український народ. А саме, прийняття в 1-му читанні законопроекту №2178-10 про продаж сільськогосподарської землі є початком операції з передачі українських чорноземів під контроль іноземців, рейдерів та земельних олігархів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Цей ганебний акт капітуляції був прийнятий всупереч волі переважної більшості українських громадян, із порушенням Регламенту роботи Верховної Ради та усіх законодавчих процедур. Влада не захотіла прислухатися до думки фермерів, ані до аргументів опозиції, ані до протестів людей. Зе-маріонетки у парламенті в черговий раз слухняно натиснули на кнопки", - вказано в заяві партії.

Нагадаємо, під час виборів кандидат у Президенти України Володимир Зеленський та члени партії "Слуга народу" обіцяли громадянам України народовладдя, верховенство Конституції та Закону.

Опозиціонери закликали громадян України відкрито та активно виступити зі своєю оцінкою Президента Зеленському та кожному народному депутату, який проголосував за законопроект №2178-10 про продаж сільськогосподарської землі.

"Ми не будемо спокійно спостерігати, як влада розоряє країну, оббирає людей і встановлює антинародний режим. Разом ми зможемо зірвати земельну аферу влади. Тепер ми будемо домагатися проведення референдуму вже не лише із земельного питання, але й про довіру до цієї влади. Зрадники українського народу повинні бути відправлені у відставку", - підсумували в ОПЗЖ.