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13 листопада 2019, середа, 16:59 11
Президент 2019-11-13T19:00:04+02:00
Українські Новини
Зеленський разом з президентом Литви приїде на економічний форум у Вільнюсі

Зеленський разом з президентом Литви приїде на економічний форум у Вільнюсі

Литва, Володимир Зеленський, Гітанас Науседа, Україна-Литва, Економічний форум
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський і Президент Литви Гітанас Науседа, якого Президент України закликав допомогти у відбудові Донбасу, візьмуть участь в економічному форумі 27 листопада у Вільнюсі (Литва).

Про це йдеться в повідомленні Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), передають Українські Новини.

"Цього року в Вільнюсі відбудеться вже традиційний 5-й економічний форум Україна-Литва. Участь у ньому візьмуть президент України Володимир Зеленський і новообраний президент Литви Гітанас Науседа, представники урядів, бізнес-асоціацій, експерти-економісти, бізнес-кола обох країн" , - йдеться в повідомленні.

Організаторами форуму є УСПП і Конфедерація промисловців Литви.

В межах форуму буде проведено тематичні секції: сонячна енергетика та біоенергетика, транспорт і логістика, інформаційні технології, індустрія і будівництво.

У повідомленні наголошується, що в Литві працюють понад 88 компаній з українським капіталом, а в Україні - понад 250 з литовськими інвестиціями.

Також в Україні реалізується низка проектів за підтримки Міністерства закордонних справ Литви, в тому числі водоочищення в Одеській і Чернівецькій областях, відновлення інфраструктури на Донбасі (зокрема, реконструкція школи №2 в Авдіївці).

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський планує відвідати з офіційним візитом Литву в листопаді для проведення зустрічей з владою і чергового засідання Ради президентів України та Литви.

Наприкінці травня Науседа був обраний президентом Литви і провів телефонну розмову із Зеленським,

1 вересня глави держав провели особисту зустріч в межах участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в Польщі, під час якої Науседа запросив Зеленського відвідати Литву.

Нагадаємо, в кінці листопада Володимир Зеленський планує відвідати Естонію. також Президент відвідав Латвію у жовтні.

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