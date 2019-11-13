Дмитрий Дубилет: Коли вони виступають проти того, щоб українці вільно розпоряджалися своєю землею, вони реально думають "Вот это я гоню! Лишь бы не заржать!"

Дмитрий Дубилет: Коли вони виступають проти того, щоб українці вільно розпоряджалися своєю землею, вони реальн

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що мораторій на продаж землі - це сюрреалізм, який неможливий у сучасному середовищі. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Мораторій на продаж землі — це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, я побачив це зсередини.

Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. “Карточний домік” відпочіває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють.

Коли вони виступають з палкими промовами проти того, щоб українці вільно розпоряджалися своєю землею, вони реально думають “Вот это я гоню! Лишь бы не заржать!”. Серйозно.

Близько 7 млн українців отримали паї на землю. Треба захищати їх та не дати їм продатись задешево! От тільки 1.5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки.

Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага.

Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок.