Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів вдарить по інвестклімату України, - експерт

В разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів постраждають інвестклімат та репутація України. Про це заявив адвокат, керуючий партнер і партнер-співзасновник АО Arzinger Тимур Бондарєв, інформує портал obozrevatel.com..

Адвокат наголосив, що Україні дуже потрібні іноземні інвестиції для розвитку, проте права інвесторів у нас не захищені повною мірою.

"Я радію змінам, що відбуваються в останні роки, але ми маємо визначитися, що таке безпека і незалежність. Я думаю, що це відкритість до інвестицій. Ми успадкували великі активи від СРСР. У нас найбільший енергопотенціал у світі. Але потрібні інвестиції", - сказав Бондарєв.

Експерт зазначив, що є низка проблем, які відлякують іноземних інвесторів від України, зокрема, це корупція. Не менш негативним сигналом для інвесторів, на його думку, стане можливий ретроспективний перегляд законодавства, наприклад, щодо "зелених" тарифів. Він вважає, що від такого рішення постраждає репутація України та українці загалом.

"Ми маємо дуже цікаву дискусію на ринку з приводу зеленої енергетики. І я сподіваюся, що це закінчиться позитивно для інвесторів. Але якщо відбудеться ретроспективне зрізання "зелених" тарифів, то для мене це як жуткій сон. Багато країн вже пройшли історію з зеленою енергетикою, і вони намагалися гратися із ретроспективним переглядом, і нічого хорошого. І справа не у грошах, а в репутації. За кожним великим проєктом є великий капітал, ціла індустрія, що довірила гроші нашій країні. Тобто втратив гроші не конкретний пан, а тисячі вкладників", - наголосив Бондарєв.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

Раніше банкірка департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякає іноземних інвесторів.

Нещодавно голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус запевнив, що влада не планує змінювати "зелений" тариф та шукає прийнятне для всіх сторін рішення.