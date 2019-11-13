підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів вдарить по інвестклімату України, - експерт
13 листопада 2019, середа, 12:55 380
Економіка 2019-11-13T14:15:02+02:00
Українські Новини
Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів вдарить по інвестклімату України, - експерт

Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів вдарить по інвестклімату України, - експерт

Зелені тарифи, АО Arzinger, Тимур Бондарєв

В разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів постраждають інвестклімат та репутація України. Про це заявив адвокат, керуючий партнер і партнер-співзасновник АО Arzinger Тимур Бондарєв, інформує портал obozrevatel.com..

Адвокат наголосив, що Україні дуже потрібні іноземні інвестиції для розвитку, проте права інвесторів у нас не захищені повною мірою.

 

"Я радію змінам, що відбуваються в останні роки, але ми маємо визначитися, що таке безпека і незалежність. Я думаю, що це відкритість до інвестицій. Ми успадкували великі активи від СРСР. У нас найбільший енергопотенціал у світі. Але потрібні інвестиції", - сказав Бондарєв.

Експерт зазначив, що є низка проблем, які відлякують іноземних інвесторів від України, зокрема, це корупція. Не менш негативним сигналом для інвесторів, на його думку, стане можливий ретроспективний перегляд законодавства, наприклад, щодо "зелених" тарифів. Він вважає, що від такого рішення постраждає репутація України та українці загалом.

"Ми маємо дуже цікаву дискусію на ринку з приводу зеленої енергетики. І я сподіваюся, що це закінчиться позитивно для інвесторів. Але якщо відбудеться ретроспективне зрізання "зелених" тарифів, то для мене це як жуткій сон. Багато країн вже пройшли історію з зеленою енергетикою, і вони намагалися гратися із ретроспективним переглядом, і нічого хорошого. І справа не у грошах, а в репутації. За кожним великим проєктом є великий капітал, ціла індустрія, що довірила гроші нашій країні. Тобто втратив гроші не конкретний пан, а тисячі вкладників", - наголосив Бондарєв.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

Раніше банкірка департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякає іноземних інвесторів.

Нещодавно голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус запевнив, що влада не планує змінювати "зелений" тариф та шукає прийнятне для всіх сторін рішення.

Більше новин про: Зелені тарифи АО Arzinger Тимур Бондарєв

Архів
Новини
Не виключаю тиску на свідків, бо розумію, яким чином проводились обшуки, - юристка про справу VAB банку 14:33
У "Слузі народу" вважають, що корупція Павелка повинна коштувати йому місця голови УАФ і стати приводом для жорсткого покарання 14:26
"Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ 14:10
Нацполіція хоче витратити на нові автомобілі 483 мільйони гривень 14:02
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа
Мендель про затримання Кондзелі: для нас це було несподіванкою 14:02
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - Прокіп 09:15
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання 18:50
Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали 23:37
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok