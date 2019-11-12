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12 листопада 2019, вівторок, 21:31 3
Життя 2019-11-12T22:00:01+02:00
Українські Новини
Дружина Алека Болдуіна втратила дитину на четвертому місяці вагітності

Дружина Алека Болдуіна втратила дитину на четвертому місяці вагітності

актор, Вагітність, Алек Болдуін

Дружина відомого американського актора Алека Болдуіна Хіларія поділилася зі своїми шанувальниками новиною про тяжку втрату - в її утробі на 4-му місяці вагітності померла майбутня дочка. Про це Болдуін повідомила у своєму акаунті в Instagram.

Так, Болдуін розповіла, що дізналася про втрату сьогодні під час УЗД.

"Нам дуже сумно про це розповідати, але сьогодні ми дізналися, що наша дитинка померла на 4 місяці. Також ми хочемо, щоб ви знали, незважаючи на те, що зараз ми не в порядку, ми будемо в порядку. Нам дуже пощастило, що у нас четверо здорових дітей - ми ніколи про це не забуваємо", - написала жінка.

Також Болдуін опублікувала відео зі своєю дочкою Кармен, якій зовсім недавно розповіла про смерть сестри. Болдуін пообіцяла дочці, що вони з батьком докладуть всі зусилля, щоб у Кармен з'явилася сестричка.

"Я не чекала цього, коли йшла на УЗД сьогодні. Не знаю, що ще сказати ... Я до сих пір в шоці і не до кінця все це усвідомлюю", - розповіла Хіларія.

Також Болдуін звернулася з проханням до працівників ЗМІ з проханням залишити її в спокої в такий тяжкий момент.

 
 
 
 
 
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We are very sad to share that today we learned that our baby passed away at 4 months. We also want you to know that even though we are not ok right now, we will be. We are so lucky with our 4 healthy babies—and we will never lose sight of this. I told Carmen and took this so I could send it to Alec. I guess this is a good way to share it with you too. I told her that this baby isn’t going to come after all...but we will try very hard to give her a little sister another time. I’m really devastated right now...I was not expecting this when I went to my scan today. I don’t know what else to say...I’m still in shock and don’t have this all quite clear. Please no paparazzi...that’s all I ask ❤️

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

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