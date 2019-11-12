Дружина Алека Болдуіна втратила дитину на четвертому місяці вагітності

Дружина відомого американського актора Алека Болдуіна Хіларія поділилася зі своїми шанувальниками новиною про тяжку втрату - в її утробі на 4-му місяці вагітності померла майбутня дочка. Про це Болдуін повідомила у своєму акаунті в Instagram. Так, Болдуін розповіла, що дізналася про втрату сьогодні під час УЗД. "Нам дуже сумно про це розповідати, але сьогодні ми дізналися, що наша дитинка померла на 4 місяці. Також ми хочемо, щоб ви знали, незважаючи на те, що зараз ми не в порядку, ми будемо в порядку. Нам дуже пощастило, що у нас четверо здорових дітей - ми ніколи про це не забуваємо", - написала жінка. Також Болдуін опублікувала відео зі своєю дочкою Кармен, якій зовсім недавно розповіла про смерть сестри. Болдуін пообіцяла дочці, що вони з батьком докладуть всі зусилля, щоб у Кармен з'явилася сестричка. "Я не чекала цього, коли йшла на УЗД сьогодні. Не знаю, що ще сказати ... Я до сих пір в шоці і не до кінця все це усвідомлюю", - розповіла Хіларія. Також Болдуін звернулася з проханням до працівників ЗМІ з проханням залишити її в спокої в такий тяжкий момент. Посмотреть эту публикацию в Instagram We are very sad to share that today we learned that our baby passed away at 4 months. We also want you to know that even though we are not ok right now, we will be. We are so lucky with our 4 healthy babies—and we will never lose sight of this. I told Carmen and took this so I could send it to Alec. I guess this is a good way to share it with you too. I told her that this baby isn’t going to come after all...but we will try very hard to give her a little sister another time. I’m really devastated right now...I was not expecting this when I went to my scan today. I don’t know what else to say...I’m still in shock and don’t have this all quite clear. Please no paparazzi...that’s all I ask ❤️ Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 11 Ноя 2019 в 5:29 PST Як повідомляли Українські Новини, навесні у Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик. Тим часом Джамала хоче взяти паузу в кар'єрі заради другої вагітності.