Дружина Алека Болдуіна втратила дитину на четвертому місяці вагітності

Дружина відомого американського актора Алека Болдуіна Хіларія поділилася зі своїми шанувальниками новиною про тяжку втрату - в її утробі на 4-му місяці вагітності померла майбутня дочка. Про це Болдуін повідомила у своєму акаунті в Instagram.

Так, Болдуін розповіла, що дізналася про втрату сьогодні під час УЗД.

"Нам дуже сумно про це розповідати, але сьогодні ми дізналися, що наша дитинка померла на 4 місяці. Також ми хочемо, щоб ви знали, незважаючи на те, що зараз ми не в порядку, ми будемо в порядку. Нам дуже пощастило, що у нас четверо здорових дітей - ми ніколи про це не забуваємо", - написала жінка.

Також Болдуін опублікувала відео зі своєю дочкою Кармен, якій зовсім недавно розповіла про смерть сестри. Болдуін пообіцяла дочці, що вони з батьком докладуть всі зусилля, щоб у Кармен з'явилася сестричка.

"Я не чекала цього, коли йшла на УЗД сьогодні. Не знаю, що ще сказати ... Я до сих пір в шоці і не до кінця все це усвідомлюю", - розповіла Хіларія.

Також Болдуін звернулася з проханням до працівників ЗМІ з проханням залишити її в спокої в такий тяжкий момент.

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