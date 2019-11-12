Бойко назвав грандіозної аферою спробу Зеленського відкрити ринок землі

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що спроба Президента України Володимира Зеленського відкрити ринок землі є грандіозною політичною провокацією та аферою.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко розкритикував законопроект влади про відкриття ринку землі. "Не можна ламати людей через коліно. Більшість громадян України проти цього закону. Вони не розуміють, яким чином це буде робитись. Законопроект розроблявся у закритому форматі. До цього процесу не були залучені українські фермери, консультантом був Світовий банк. Цей законопроект лобіює інтереси міжнародного фінансового капіталу, а не українських селян. Тому ми проти цього. Ми також отримуємо сигнали, що у правлячій монобільшості теж є депутати, які проти цього закону", – зазначив опозиційний політик.

Юрій Бойко підкреслив, що для влади, яка не чує людей – це шлях в нікуди.

"Якщо ви плануєте запропонувати суспільству зрозумілий механізм функціонування ринку землі, то покажіть його, а не робіть це "під ковдрою". Потайки проводять комітет, залучають тільки своїх представників – все це схоже на грандіозну політичну провокацію та аферу. Не можна законопроект, який стосується всього суспільства, у такий підступний спосіб намагатися протягнути через парламент", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.