Понад 70% українців найгірше ставляться до Путіна, - опитування

71% українських респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", найгірше ставляться до президента Росії Володимира Путіна, 66% найкраще ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка як до світових лідерів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.



При цьому 15% негативно ставляться до Лукашенка, стільки ж позитивно ставляться до Путіна.



До канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно - 17%.



До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно - 9%, 18% - не знають такого політика, 27% - не визначилися з відповіддю.



До президента Франції Еммануеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно - 17%, не знають такого - 15%, вагалися з оцінкою - 29%.



До прем'єр-міністру Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно - 6%, не знають його - 30%, не змогли оцінити - також 30%.



До прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно - 11%, не знають його - 27%, не змогли - 30%.



До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно - 42%, вагалися з оцінкою - 25%.



До президента Туреччини Реджепа Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно - 20%, не знають його - 22%, не змогли оцінити - 30%.



В динаміці за більш ніж останні півтора роки практично не змінилося ставлення українців до Меркель, Путіна, Лукашенка, Макрона.



Опитування проводилося 29 жовтня - 4 листопада. Було опитано 3 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.



Як повідомляли "Українські Новини", у вересні рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їхні кращі роки.