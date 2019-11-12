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12 листопада 2019, вівторок, 14:39 22
Суспільство 2019-11-12T16:45:03+02:00
Українські Новини
Понад 70% українців найгірше ставляться до Путіна, - опитування

Понад 70% українців найгірше ставляться до Путіна, - опитування

Рейтинг, соцопитування, Путін, Світові лідери
Прес-конференція Путіна 20 грудня 2018. Скріншот трансляції
Прес-конференція Путіна 20 грудня 2018. Скріншот трансляції

71% українських респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", найгірше ставляться до президента Росії Володимира Путіна, 66% найкраще ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка як до світових лідерів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 15% негативно ставляться до Лукашенка, стільки ж позитивно ставляться до Путіна.

До канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно - 17%.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно - 9%, 18% - не знають такого політика, 27% - не визначилися з відповіддю.

До президента Франції Еммануеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно - 17%, не знають такого - 15%, вагалися з оцінкою - 29%.

До прем'єр-міністру Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно - 6%, не знають його - 30%, не змогли оцінити - також 30%.

До прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно - 11%, не знають його - 27%, не змогли - 30%.

До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно - 42%, вагалися з оцінкою - 25%.

До президента Туреччини Реджепа Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно - 20%, не знають його - 22%, не змогли оцінити - 30%.

В динаміці за більш ніж останні півтора роки практично не змінилося ставлення українців до Меркель, Путіна, Лукашенка, Макрона.

Опитування проводилося 29 жовтня - 4 листопада. Було опитано 3 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).
Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їхні кращі роки.

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