Рада сьогодні розгляне дострокове припинення повноважень Ірини Луценко

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.



Першими вказано проєкти постанов №2101-11 про внесення змін до порядку денного другої сесії Ради і №2400 про зміни в складі ради Національного банку України.



Далі Рада розгляне в першому читанні законопроєкти №2189 про спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим та областей, №2260 про внесення змін до деяких законів України, №2299 про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, №2233 про ринок електричної енергії, №2047 про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, №2172 про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, №2131 про зміни до заключних і перехідних положень Кодексу щодо процедур банкрутства.



Крім цього, вказано законопроєкти для додання до порядку денного та прийняття рішення: №2240 про врегулювання питання видобутку бурштину, №2348 про видобуток бурштину-сирцю й тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами.



Далі в порядку законопроєкти для прийняття в другому читанні №1041 про введення середньострокового планування розвитку й утримання автомобільних доріг загального користування, №1064 про зміни до Бюджетного кодексу в частині введення середньострокового планування розвитку й утримання автомобільних доріг загального користування, №1152-1 про відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів і №2161 про вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби.



Як повідомляли Українські Новини, Рада перенесла розгляд законопроекту про запуск ринку землі на 13 листопада.



Також депутат Ради Луценко ("Євросолідарність") вирішила достроково скласти повноваження депутата через проблеми з серцем.