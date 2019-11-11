"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 14,6%, або на 622,24 гривні\/тис. куб. м до 4 899 гривень\/тис. куб. м (без ПДВ і вартості транспортування). Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини. "У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСЗ), становитиме 4 899 гривень\/тис. куб м (без урахування ПДВ, націнки газзбуту і транспортних витрат)", - йдеться в ньому. При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що невикористаний газ, придбаний за програмою "Газовий запас", споживач зможе повернути постачальнику після закінчення зимового періоду і кошти за невикористаний газ повернуться споживачеві в повному обсязі. Також у "Нафтогазі" підкреслили, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді. Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" збільшує на 20% ціни на газ з листопада. Раніше "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень\/тис. куб. м на вересень. Також "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень.