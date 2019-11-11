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11 листопада 2019, понеділок, 17:52 44
Економіка 2019-11-11T18:17:32+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад

"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад

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Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 14,6%, або на 622,24 гривні/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ і вартості транспортування).

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСЗ), становитиме 4 899 гривень/тис. куб м (без урахування ПДВ, націнки газзбуту і транспортних витрат)", - йдеться в ньому.

При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що невикористаний газ, придбаний за програмою "Газовий запас", споживач зможе повернути постачальнику після закінчення зимового періоду і кошти за невикористаний газ повернуться споживачеві в повному обсязі.

Також у "Нафтогазі" підкреслили, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" збільшує на 20% ціни на газ з листопада.

Раніше "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м на вересень.

Також "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень.

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