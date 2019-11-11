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11 листопада 2019, понеділок, 13:11 57
Президент 2019-11-11T15:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі

Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі

Володимир Зеленський, Мораторій на продаж землі, Ринок землі

Президент Володимир Зеленський опублікував у понеділок, 11 листопада, опублікував відео, в якому розповів, чому земля не належить громадянам України.Відео опубліковано на сторінці Офісу Президента у Facebook.

За словами президента, стаття в Коституції, згідно з якою земля є об'єктом володіння українського народу, є обманом.

"Чому це обман? Українці, насправді, не є повноцінними власниками своєї землі, оскільки держава не надала їм такої можливості", - говорить президент.

Він зазначив, що українці не можуть купувати і продавати землю, також як і громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби і Конго.

Також президент розповів про різних моделях ринку землі.

Зеленський підкреслив, що право продавати і купувати землю будуть мати виключно громадяни України та українські компанії, створені українцями.

Право купувати українську землю іноземці отримають тільки після всеукраїнського референдуму. Відповідний пункт внесуть до закону, обіцяє президент.

За його словами, незабаром парламент розробить і прийме закон про референдуми.

 

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

Тим часом 81% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземцям.

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