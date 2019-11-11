ДБР отримало доступ до електронних декларацій Порошенко

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) доступ до електронних декларацій за 2014-2018 роки колишнього Президента Петра Порошенка, який переписав частину Roshen на свого сина . Декларації

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд дозволив ДБР тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення в копіях, у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме: щорічної декларації за 2014-2018 роки, документам про суттєві зміни протягом 2015-2019 років, інших документів, які подавалися Порошенком у НАЗК за період з 2015 року по 17 жовтня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату Порошенко. Раніше зуд видав ДБР доступ до інформації про доходи Порошенко за 5 років.

Нагадаємо, колишній Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань.