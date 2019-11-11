Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року

У листопаді та грудні інфляція прискориться. За розрахунками фахівців Нацбанку, зростання цін за 2019 рік складе 6,3%, тобто в листопаді і грудні може бути інфляція більш ніж на 1%. При цьому глава Української асоціації представників торгових мереж Олексій Дорошенко упевнений, що зростання цін буде більше, 7-7,3%, повідомляє "Сьогодні".

"Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який зумовлює зниження інфляції, – це саме як зміцнилася гривня", – говорить Дорошенко.

За його словами, на прискорення інфляції також вплине сезонне подорожчання овочів і зростання цін на природний газ і – як результат – на комунальні послуги.

Олег Пендзин каже, що ціни зростуть на 3% за два місяці.

"Інфляція за 2019 рік складе понад 9%, але 10% не дотягне", – впевнений Пендзин.

Крім сезонного подорожчання борщового набору, експерт називає такі причини зростання цін, як подорожчання газу в опалювальний сезон, а також осіннє зростання курсу долара до 26 грн/дол., що потягне за собою подорожчання імпорту – насамперед це паливо, автомобілі, побутова техніка, електроніка.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками жовтня їжа подорожчала, а комуналка - знизилася. Тим часом Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%.