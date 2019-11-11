Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ

Новостворену Одеську митницю Державної митної служби очолить Євген Кодис. Інформація про це з'явилася в реєстрі юридичних осіб Мін'юсту, повідомляє портал golos.ua.

Реєстрація регіональних митниць як окремих юридичних осіб та призначення їм нових керівників є частиною реформи митної служби, запущеної главою ДТС Максимом Нефьодовим. За його словами, далі почнеться процес переведення фахівців в новостворені структури з ліквідованої Державної фіскальної служби. Після чого Кабмін покладе на Держмитслужбу повноваження ДФС, яка припинить своє існування.

Євген Кодіс раніше очолював Дніпропетровську митницю, де за час його роботи завдяки широкомасштабних операцій по перекриттю контрабандних каналів платежі до держбюджету збільшилися більш ніж на 50%.

Також працював в податкових службах Вінницькій та Херсонській областях і в Раді національної безпеки і оборони.

До недавнього часу Кодіс був керівником відділу митного аудиту ГУ ДФС в Києві. Протягом 2018 року за його керівництва кількість аудиторських перевірок для боротьби з незаконним оформленням імпорту зросла більш ніж в два рази. Кодіс публічно виступав за розширення практики пост-аудиту, називаючи його засобом зниження адміністративного тиску на бізнес.

"З огляду на те, що сучасна митниця - це в основному автоматична реєстрація митних декларацій та автовипуск (без участі інспектора) товарів (в окремих країнах відсоток автоматичного оформлення сягає 90%), пріоритетність розвитку пост-митного контролю є беззастережною", - заявляв Кодіс.

Євген Кодіс отримав три вищі освіти, навчався в Единбурзькій школі бізнесу, проходив сертифікацію за стандартом Міжнародної асоціації проектного менеджменту. Має звання почесного митника України.

На новій посаді Кодісу належить вирішувати завдання боротьби з контрабандою - масштаби якої кілька місяців тому стали предметом критики президента Володимира Зеленського під час його візиту в Одесу.

Нагадаємо, 5 липня на посаду голови Державної митної служби був призначений Максим Нефьодов, який оголосив про те, що всю митну систему чекають радикальні реформи і підвищення прозорості її роботи за зразком держсистеми закупівель ProZorro.

Представники Європейської Бізнес Асоціації після зустрічі з Нефьодовим 18 липня заявили, що бізнес-спільнота підтримує пріоритети, які ставить перед собою новий керівник, готове долучатися до розвитку митниці та очікує активна взаємодія.