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10 листопада 2019, неділя, 13:26 3
Політика 2019-11-10T13:28:41+02:00
Українські Новини
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні

У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні

Керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку країнами Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні, який раніше дорікнув українській владі за поспіх у питанні земельної реформи, і його неправильно інтерпретували деякі ЗМІ, уточнив позицію щодо земельної реформи.

"Ми (ЄБРР), очевидно, повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це історична можливість", - написав він у себе в Facebook після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим.

За словами Маттео Патроні, "українці заслуговують прозорого і справедливого ринку сільськогосподарської землі, і захисту від корупції та зловживань".

"Я вірю, що міністр та його команда впораються, ми готові надати підтримку", - додав він.
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