Платформа Бойко назвала диктаторською ідею Зеленського запровадити стандарти новин

Указ Президента України №837/2019 "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави" передбачає істотне посилення умов роботи в Україні незалежних засобів масової інформації і журналістів. Зокрема, передбачається введення в українське законодавство положень щодо нормативного визначення "стандартів новин", створення механізмів протидії поширенню "недостовірною, перекрученою інформації", а також посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Про це сказано в заяві Оппоблока на офіційному сайті.

"Практичні кроки по реалізації цього доручення під час парламентських слухань з питань забезпечення безпеки журналістів (06.11.2019) вже озвучили інші представники влади. Міністр культури Володимир Бородянський запропонував ввести кримінальну відповідальність за введення суспільства в оману. А голова парламентського Комітету з гуманітарної та інформаційної політики "слуга народу" Олександр Ткаченко заявив про необхідність блокування роботи ЗМІ в залежності від фінансових результатів їх діяльності", - сказано в повідомленні.

Опозиційна платформа - За життя також розцінює ініціативи влади як диктаторські і заявляє про загрозу свободі слова і демократії в Україні.

"Влада на чолі з президентом Зеленським виявилася не здатна працювати в умовах інформаційної відкритості. За короткий період часу влада не раз була висміяна ЗМІ за управлінську безграмотність і непрофесіоналізм. Саме журналісти зробили надбанням громадськості групповщину, інтриги, аморальність і корумпованість представників цієї влади. Тепер, боячись нового валу викриттів, влада вирішила боротися з незалежними мас-медіа за допомогою цензури, блокування та кримінальних переслідувань. Над країною нависла загроза запровадження диктатури з боку некомпетентного, корумпованого і видав свої передвиборні обіцянки режиму!", - заявили в партії.

У зв'язку з цим, Опозиційна платформа - За життя виступає з ініціативою створення громадського руху на захист свободи слова в Україні. "Ми закликаємо всіх журналістів і блогерів, редакції ЗМІ та інтернет-видань приєднатися до нашої ініціативи. Не допустити прийняття нових диктаторських законів і захистити українське відкрите суспільство – це має стати нашою спільною метою! Ми звертаємося до дипломатичних представництв демократичних держав, моніторингових місій міжнародних організацій, міжнародних громадських та правозахисних об'єднань виступити з рішучим засудженням антидемократичних планів української влади. Опозиційна платформа - За життя всіма доступними законними методами захищати українську демократію і права українських журналістів. Ми готові до взаємодії з усіма здоровими силами українського суспільства для протидії рейдерській атаці на свободу слова в Україні", - повідомляє сайт платформи.