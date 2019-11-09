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09 листопада 2019, субота, 10:51 14
Суспільство 2019-11-09T13:00:03+02:00
Українські Новини
Видимість 200-500 метрів: Україну накрило туманом

Видимість 200-500 метрів: Україну накрило туманом

Погода, Туман, дснс, Попередження
Туман
Туман

У суботу, 9 листопада, у багатьох областях України очікується густий туман.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"9 листопада вночі та вранці в Карпатах, південних та східних областях туман, видимість 200-500 м. По Київській області, у першій половині дня 9 листопада утримається туман, видимість 200-500 м", - повідомили рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, циклони і фронти несуть холод з дощами в Україну. Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму з екстремальними морозами і суворою погодою. А згідно з прогнозом Гідрометцентру, вихідні в Україні почнуться теплою дощовою погодою. Також згідно з прогнозами синоптиків, аномально тепла погода, на всій території України збережеться до 22 листопада. Тому на вихідних Україна буде однією з найбільш теплих країн Європи.

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