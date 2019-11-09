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09 листопада 2019, субота, 07:15 25
Силові структури 2019-11-09T07:15:02+02:00
Українські Новини
Фаріон назвала "москалями" українських захисників, які говорять російською мовою

Фаріон назвала "москалями" українських захисників, які говорять російською мовою

Ірина Фаріон, російськомовні українці, Українські військові

Відома своїми націоналістичними поглядами екс-депутат Верховної ради Ірина Фаріон обрушилася з критикою на всіх російськомовних українців.

Особливої уваги удостоїлися українські силовики, які, незважаючи на своє громадянство, воліють говорити "мовою ворога". Всіх бійців ВСУ, які говорять по-російськи, Фаріон назвала "москалями".

"Можу запросто назвати їх москалями. Чому ви говорите російською мовою? Ви живете на якій землі? На українській. Ви який хліб їсте?.. Якого ви вчепилися в цю мертву мову? Чому ви так панічно за це тримайтеся?" — заявила вона, виступаючи в ефірі телеканалу "НТА".

Фаріон вважає, що багато її співвітчизники воліють російська мова державному із-за ліні.

Нагадаємо, Фаріон заявила, що російськомовні громадяни не повинні отримувати в Україні освіту і роботу.

Раніше навколо Фаріон розгорівся черговий мовний скандал: екс-депутат образилася на англійську мову.

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