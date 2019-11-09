Фаріон назвала "москалями" українських захисників, які говорять російською мовою

Відома своїми націоналістичними поглядами екс-депутат Верховної ради Ірина Фаріон обрушилася з критикою на всіх російськомовних українців.

Особливої уваги удостоїлися українські силовики, які, незважаючи на своє громадянство, воліють говорити "мовою ворога". Всіх бійців ВСУ, які говорять по-російськи, Фаріон назвала "москалями".

"Можу запросто назвати їх москалями. Чому ви говорите російською мовою? Ви живете на якій землі? На українській. Ви який хліб їсте?.. Якого ви вчепилися в цю мертву мову? Чому ви так панічно за це тримайтеся?" — заявила вона, виступаючи в ефірі телеканалу "НТА".

Фаріон вважає, що багато її співвітчизники воліють російська мова державному із-за ліні.

Нагадаємо, Фаріон заявила, що російськомовні громадяни не повинні отримувати в Україні освіту і роботу.

Раніше навколо Фаріон розгорівся черговий мовний скандал: екс-депутат образилася на англійську мову.