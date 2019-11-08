Зеленський звільнив заступника голови Держприкордонслужби Бляшенко

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Державної прикордонної служби Олега Бляшенко.

Про це йдеться в указі Президента №830 від 8 листопада, передають Українські Новини.

"Звільнити Бляшенко Олега Вікторовича з посади заступника Голови Державної прикордонної служби України", - сказано в ньому.

Бляшенко був призначений колишнім Президентом Петром Порошенком на посаду в листопаді 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський затвердив положення про військовому резерву Держприкордонслужби.

У серпні Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова.

Також у серпні Голова держприкордонслужби заявив, що прикордонники масово звільняються через заборгованості по зарплаті.