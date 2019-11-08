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08 листопада 2019, пʼятниця, 13:53 21
Верховна Рада і партії 2019-11-08T15:30:03+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" вимагає замінити склад української делегації в ООН за відмову підписати резолюцію про бороть

"Платформа Бойко" вимагає замінити склад української делегації в ООН за відмову підписати резолюцію про боротьбу з нацизмом

ООН, Опозиційна платформа - За життя, Резолюція, ОПЗЖ, Боротьба з нацизмом

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) обурена відмовою української делегації приєднатися до резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості" та вимагає повної зміни делегації в ООН.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

В ОПЗЖ зазначили, що рішення української делегації виглядає особливо зухвалим, бо прийнято напередодні Міжнародного дня боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом. Всьому світу стає ясно, що Україну послідовно перетворюють на державу, в якій ксенофобія, етнічна і расова нетерпимість та дискримінація стають основою офіційної політики. В якому діяльність неонацистів стає частиною політичного життя суспільства.

"Нещодавно українські прихильники расової переваги були ізгоями в українській політиці. Але тепер, при прямому потуранні та навіть сприяння політиків і чиновників, ці парії все глибше проникають до державних, силових та освітніх структур. Ведуть відкриту пропаганду міжнаціональної ворожнечі. Продавлюють рішення про реабілітацію тих організацій і діячів минулого, які проводили ксенофобську та антисемітську політику", - підкреслили опозиціонери.

На державному рівні реалізується доктрина націоналістичної уніфікації та придушення прав етнокультурних громад багатонаціональної України. Безкарними залишаються злочини проти журналістів та засобів масової інформації, які відстоюють культурну та етнічну рівноправність.

"Опозиційна платформа - За життя" не збирається миритися з такою ситуацією. Ми вимагає зміни складу української делегації в ООН. Вимагаємо підтримати резолюцію про боротьбу з героїзацією нацизму. Ми виступаємо за негайний перегляд державної політики в гуманітарній сфері міжнаціональних відносин. Безумовного забезпечення і захисту прав усіх культурних і мовних спільнот в Україні, як того вимагає Конституція. Ми вимагаємо негайного припинення діяльності всіх політичних структур, які сповідують ідеологію ксенофобії та нетерпимості", - вказано в заяві партії.

Опозиціонери вимагають від правоохоронних органів дієвої реакції за кожним фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі і кожному факту насильства на ґрунті расової ненависті.

Також вони заявили про намір добиватися звільнення з державної служби та з бюджетних організацій чиновників і посадових осіб, які сприяють поширенню ідей етнокультурного нерівноправності, і помічені у співпраці з правоекстремістськими організаціями.

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