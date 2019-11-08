Справа Петрова і Барабошко завершена: 4 підозрюваних визнали свою провину

Петров і Барабошко в суді.Фото: vgorode.ua

Петров і Барабошко в суді.Фото: vgorode.ua

4 з 10 підозрюваних у справі політтехнологів Володимира Петрова і Олександра Барабошко визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Генеральна прокуратура повідомляє, що розслідування справи завершено, і підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.

Всього в справі було 10 підозрюваних, з яких 6 - співробітники правоохоронних і державних органів.

"На даний момент обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості стосовно 4 з вищевказаних осіб среровано до суду, з них - 3 осіб судом засуджено. Інших 6 підозрюваних, у тому числі 3 організаторів вчинення злочинів, в порядку передбаченому ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано їм доступ до матеріалів досудового розслідування", - сказано в ньому.

Всі фігуранти справи підозрюються у безпідставному зборі конфіденційної інформацї щодо журналістів, керівників правоохоронних органів та інших осіб, а також членів їх сімей.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада 2018 року правоохоронні органи затримали Петрова і Барабошко за підозрою в порушенні недоторканності приватного життя заступника начальника відділу департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченко, який є цивільним чоловіком першого заступника директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що поліцейський Варченко сексуально домагався і погрожував студентці Наталі Бурейко.

Сам Варченко заявив про інформаційну атаку на нього і його сім'ю.

8 листопада студентка Бурейко подала заяву про погрози і переслідування Варченко в прокуратуру, яка відкрила провадження за фактом погроз вбивством.