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08 листопада 2019, пʼятниця, 10:02 6
Америка 2019-11-08T10:24:38+02:00
Українські Новини
Незаконно витратив гроші благодійного фонду: Трампа зобов'язали виплатити 2 млн доларів

Незаконно витратив гроші благодійного фонду: Трампа зобов'язали виплатити 2 млн доларів

Дональд Трамп, Передвиборча кампанія, нецільова розтрата
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президента США Дональда Трампа суд зобов'язав виплатити деяким недержавним організаціям два мільйони доларів. Про це повідомляє DW з посиланням на АР.

Так, повідомляється, що суддя Селієнн Скарпулла у своєму рішенні від четверга, 7 листопада, ухвалив, що Трамп незаконно використовував власний благодійний фонд в своїх політичних і бізнес-інтересах.

Згідно з позовом проти Трампа і його трьох дітей, більше 2,8 мільйона доларів, які були пожертвувані Фонду Дональда Трампа в 2016 році на потреби ветеранів війни були використані передвиборним штабом нинішнього президента США у власних цілях.

Як повідомляє Reuters, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила, що Трамп визнав, що "особисто нецільовим чином використовував кошти фонду". У грудні минулого року було також узгоджено ліквідацію цього фонду, а Трамп прийняв умови, за яких діяльність його нового благодійного фонду, в разі його створення, буде обмежена.

Зазначимо, що Трамп розкритикував винесений судом вердикт у своєму акаунті в Twitter. Трамп заявив, що прокуратура "навмисне спотворює угоду (досягнуту між фондом Трампа та прокуратурою) у політичних цілях". За його словами, фонд був "неймовірно ефективним", а він сам допустив лише "незначні технічні порушення".

Згідно з рішенням суду, два мільйони доларів повинні бути розподілені між вісьмома неурядовими організаціями - Army Emergency Relief, children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area і United States Holocaust Memorial Museum.

Як повідомляли Українські Новини, наступного тижня пройдуть перші відкриті слухання з імпічменту Трампа.

Також американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським.

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