Київське "Динамо" знову не виграло Лізі Европи УЕФА

На арені "Телла Паркен” місцевий ФК "Копенгаген" провів зустріч 4 туру групового раунду Ліги Європи в якому приймав київське "Динамо"

Господарям вдався швидкий гол. На 4 хвилині після простої верхової передачі воротар "біло-синіх" Георгій Бущан не зумів втримати м’яч в руках, дозволивши Стаге відзначитися голом. Згодом гості отримали право зрівняти рахунок, адже був призначений 11-метровий удар. На удар низом у лівий кут воріт від Циганкова воротар здійснив сейв.

Рятівником "Динамо" виявився колишній виконавець "Копенгагена” Беньямін Вербич. Словенець за 20 хвилин до кінця основного часу завдав точної спроби низом у самісінькій кут воріт.

Таким чином 1:1, і "Динамо” вже третій матч поспіль грає внічию у Лізі Європи.