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07 листопада 2019, четвер, 23:59 5 Фото
Спорт 2019-11-08T00:02:29+02:00
Українські Новини
Київське "Динамо" знову не виграло Лізі Европи УЕФА

Київське "Динамо" знову не виграло Лізі Европи УЕФА

Спорт, Футбол, Динамо, Динамо Київ, Ліга Европи УЕФА

На арені "Телла Паркен” місцевий ФК "Копенгаген" провів зустріч 4 туру групового раунду Ліги Європи в якому приймав київське "Динамо"

Господарям вдався швидкий гол. На 4 хвилині після простої верхової передачі воротар "біло-синіх" Георгій Бущан не зумів втримати м’яч в руках, дозволивши Стаге відзначитися голом. Згодом гості отримали право зрівняти рахунок, адже був призначений 11-метровий удар. На удар низом у лівий кут воріт від Циганкова воротар здійснив сейв.

Рятівником "Динамо" виявився колишній виконавець "Копенгагена” Беньямін Вербич. Словенець за 20 хвилин до кінця основного часу завдав точної спроби низом у самісінькій кут воріт.

Таким чином 1:1, і "Динамо” вже третій матч поспіль грає внічию у Лізі Європи.

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