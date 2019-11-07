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07 листопада 2019, четвер, 13:28 22
Події 2019-11-07T16:00:04+02:00
Українські Новини
Поліція встановлює осіб, що кинули гранату в будинок бізнесмена в Рівному

Поліція встановлює осіб, що кинули гранату в будинок бізнесмена в Рівному

вибух гранати

Поліція встановлює осіб, що кинули 7 листопада гранату РГД-5 в будинок 55-річного бізнесмена Володимира Рабинюка в Рівному.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

"Рівненські поліцейські встановлюють осіб, які кинули гранату в будинок підприємця", - повідомив він.

В поліцію в четвер близько чотирьох ранку звернулася 22-річна мешканка обласного центру, яка почула в будинку, де мешкає, на вулиці Декабристів звук, схожий на вибух.

На місці події поліцейські встановили, що невідомий кинув вибуховий пристрій у двір будинку, що належить 55-річному підприємцю.

За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУ НП встановили, що у дворі вибухнула граната РГД-5.

Її уламки вилучили та направили на експертизу.

В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Як повідомляли Українські Новини, поліція встановлює осіб, що кинули гранату РГД-5 в будинок 45-річного бізнесмена Олега Каштана в Рівному.

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