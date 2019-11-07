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  • Львівська міськрада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі "Олександрія" -"Сент-Етьєн" із-за масової бійки футбольних фанатів
07 листопада 2019, четвер, 12:07 10
Події 2019-11-07T13:15:02+02:00
Українські Новини
Львівська міськрада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі "Олександрія" -"Сент-Етьєн" із-за масової

Львівська міськрада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі "Олександрія" -"Сент-Етьєн" із-за масової бійки футбольних фанатів

бійка футбольних фанатів

Львівська міська рада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі Ліги Європи "Олександрія" (Олександрія, Кіровоградська область) -"Сент-Етьєн" (Франція) з-за масової бійки футбольних фанатів у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Матч відбудеться 7 листопада на "Арені Львів" у Львові.

"Міськрада Львова направив листа в поліцію і Службу безпеки України з проханням посилити заходи безпеки на стадіоні під час матчу між футбольними клубами "Олександрія" - "Сент-Етьєн", фани яких, ймовірно, брали участь у нічних події у центрі Львова", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що футбол - це емоції і спорт, тому місто засуджує будь-хуліганство.

"Вночі під час подій на Ринку ніхто з уболівальників не постраждав, постраждали 2 працівника поліції, пошкоджено 2 поліцейські машини", - сказано в повідомленні.

Міськрада також передав всі записи з камер відеоспостереження правоохоронним органам.

Як повідомляли Українські Новини, поліція в ніч з 6 на 7 листопада затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові.

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