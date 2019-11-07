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07 листопада 2019, четвер, 08:09 18
Зовнішня політика 2019-11-07T08:29:40+02:00
Українські Новини
У Японію не пустили з гастролями кримську саксофоністку через російський паспорт

У Японію не пустили з гастролями кримську саксофоністку через російський паспорт

окупація Криму, Японія, російський паспорт, Вероніка Кожухарова
Вероніка Кожухаровая. Фото: facebook.com/alexander
Вероніка Кожухаровая. Фото: facebook.com/alexander

Влада Японії заборонила в'їзд в країну саксофоністці з окупованого Росією Криму Вероніці Кожухаровій, яка отримала російський паспорт.

Про це повідомив її колега, композитор і арфист Олександр Болдачев, з яким артистка мала виступити в Японії, пише QHA.

Японське посольство в Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України, оскільки не визнає російську окупацію Криму.

За словами Болдачева, в диппредставництві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, "яким насильно поміняли паспорт на російський".

Композитор намагався виправдати російську анексію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав "японцем, який вічно кланяється", люб'язно відповів, що нічим не може допомогти.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз буде відмовляти у видачі шенгенських віз жителям Криму, які отримали російські паспорти після незаконної анексії півострова Росією в 2014 році.

Також Посли країн Євросоюзу в середу, 12 червня, затвердили продовження кримських санкцій проти Росії.

 

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