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06 листопада 2019, середа, 18:18 11
Кабмін 2019-11-06T20:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмін вирішив виділити понад 1 млрд гривень на утеплення багатоповерхівок

Кабмін вирішив виділити понад 1 млрд гривень на утеплення багатоповерхівок

Кабмін, Багатоповерхівка, багатоквартирні будинки
Теплий дім. Фото: csapuniverzum.blog.hu
Теплий дім. Фото: csapuniverzum.blog.hu

Кабінет міністрів України вирішив виділити 1,2 млрд гривень на проведення тепломодернізації багатоквартирних будинків. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 6 листопада, говориться в прес-службі уряду.

Так, за розрахунками Кабміну, виділених коштів має вистачити для тепломодернізації більше 2 тисяч багатоквартирних будинків.

Зазначається, що після такої тепломодернізації витрати мешканців цих будинків на теплоенергію повинні скоротитися на 20-50% залежно від обраного виду тепломодернізації.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк і Укргазбанк відновили видачу кредитів за програмою стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Також Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду.

Раніше Фонд енергоефективності та Міжнародна фінансова корпорація (МФК, IFC) підписали угоду з Укргазбанком про участь банку у фінансуванні проектів фонду.

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