Кабмін вирішив виділити понад 1 млрд гривень на утеплення багатоповерхівок

Кабінет міністрів України вирішив виділити 1,2 млрд гривень на проведення тепломодернізації багатоквартирних будинків. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 6 листопада, говориться в прес-службі уряду.

Так, за розрахунками Кабміну, виділених коштів має вистачити для тепломодернізації більше 2 тисяч багатоквартирних будинків.

Зазначається, що після такої тепломодернізації витрати мешканців цих будинків на теплоенергію повинні скоротитися на 20-50% залежно від обраного виду тепломодернізації.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк і Укргазбанк відновили видачу кредитів за програмою стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Також Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду.

Раніше Фонд енергоефективності та Міжнародна фінансова корпорація (МФК, IFC) підписали угоду з Укргазбанком про участь банку у фінансуванні проектів фонду.