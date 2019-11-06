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06 листопада 2019, середа, 10:15 29
Фінанси 2019-11-06T12:15:04+02:00
Українські Новини
Євро і долар в київських обмінниках подешевшали: курс валют на сьогодні

Євро і долар в київських обмінниках подешевшали: курс валют на сьогодні

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У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 листопада на 3,64 коп. до 24,8724 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,26 коп. до 24,5718 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 14,55 коп. до 27,1558 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,90 коп. до 27,6564 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,5718 24,8724 27,1558 27,6564 3,49 3,99
Максимальний 24,7000 25,3000 27,4000 28,2000 3,81 5,00
Мінімальний 24,0000 24,7700 26,0000 27,4400 2,50 3,83

Як повідомляли Українські Новини, після зниження 5 листопада, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 листопада, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 24,71 UAH/USD.

Раніше американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від валого внутрішнього продукту.

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