підписатися на розсилку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 листопада 2019, вівторок, 18:50 13
Економіка 2019-11-05T20:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову підскочила

Гривня на міжбанку знову підскочила

курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 24,71 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,71-24,75 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,69-24,72 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,70-24,73 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,86% з 27,72 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Також курс долара та євро в обмінниках підскочив на початку тижня.

Раніше американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Крім того, НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від валого внутрішнього продукту.

Більше новин про: курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок

Архів
Новини
Зеленський віддав наказ за 2 місяці викорінити корупцію зі сфери будівництва і архітектури 20:13
У держбюджеті-2020 на "державу в смартфоні" грошей не передбачили, - Федоров 19:59
Перепис населення України у 2020: оприлюднені остаточні терміни 19:46
В "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт 19:39
Атестацію вишів на предмет їх наукової діяльності призупинили 19:22
більше новин
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан 14:30
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії 14:27
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok