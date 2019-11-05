Гривня на міжбанку знову підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 24,71 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,71-24,75 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,69-24,72 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,70-24,73 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,86% з 27,72 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Також курс долара та євро в обмінниках підскочив на початку тижня.

Раніше американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Крім того, НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від валого внутрішнього продукту.