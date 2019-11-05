Суд закрив справу про арешт Гостинного двору

Київський апеляційний суд закрив справу щодо накладення арешту на будівлю Гостинного двору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Суд постановив закрити справу у зв'язку з тим, що прокурор відмовився від своєї апеляційної скарги.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк повідомив, що тепер потрібно передати будівлю Гостинного двору у комунальну власність з метою його реставрації.

Гостинний двір - пам'ятка архітектури місцевого значення.

Будинок був побудований в 1809 році.

У 2011 році Кабінет Міністрів вивів Гостинного двору з Державного реєстру пам'ятників архітектури.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні суд відмовився арештовувати Гостинний двір на прохання ГПУ.

У лютому 2018 Апеляційний суд повернув у власність держави Гостинний двір в Києві.

Раніше Гостинний двір обіцяли перетворити в "перлину" Подолу.