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05 листопада 2019, вівторок, 12:48 16
Суспільство 2019-11-05T12:57:57+02:00
Українські Новини
Що думають прості українці про секс-скандал з Яременко?

Що думають прості українці про секс-скандал з Яременко?

Проститутки, Секс-скандал, Верховна Рада, Партія

Богдан Яременко, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва прямо на засіданні парламенту замовляв собі повію.

Фото листування ЗМІ опублікували, після чого навколо Яременка закрутився справжній секс-скандал. У підсумку Яременко заявив про свій намір подати заяву про відставку з посади голови комітету.

"Написати (заява) - напишу. Але передам голові Верховної Ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) тільки тоді, коли рішення про мою відставку прийме фракція партії "Слуга народу", яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)", - написав він.

"Українські Новини" поцікавилися у перехожих, що вони думають з цього приводу.

"Це неприпустимо, тим більше в Раді", - вважає киянка.

"Якщо він дозволив собі раз, дозволить другий і третій", - висловлює свою думку викладач.

Але не всі люди поділяють таку думку.

"Я нічого страшного в цьому не бачу. Навіть якщо він депутат", - заявив мешканець столичної Оболоні.

Як повідомляли Українські Новини, Яременко погрожував посадити журналістів на 7 років за публікацію його листування.

Більше новин про: Проститутки Секс-скандал Верховна Рада Партія "Слуга народу" Богдан Яременко

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