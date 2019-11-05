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05 листопада 2019, вівторок, 09:47 13
Транспорт 2019-11-05T11:00:03+02:00
Українські Новини
Дві центральні станції метро повністю закрили через мінування

Дві центральні станції метро повністю закрили через мінування

Київський метрополітен, Майдан Незалежності, Мінування, Метрополітен, Палац спорту
Метро. Фото: faceboоk.com/КП
Метро. Фото: faceboоk.com/КП "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станції "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" через анонімне повідомлення про замінування.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Увага! Станції "Майдан Незалежності", "Палац спорту" і відповідні пересадки закрито. Надійшов анонімний дзвінок про замінування", - сказано в ньому.

Наразі на станціях метро проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада "Київський метрополітен" закривав станції "Театральна" та "Хрещатик" через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, на станції "Золоті ворота" проводяться ремонтні роботи, які закінчаться майже через рік. У зв'язку з цим, графік входу на станцію зміниться, і вона не буде працювати з певного часу вранці по буднях.

Також користувачів жетонів у київському метрополітені залишилося тільки 13% і українці масово переходять на електронні квитки (QR-квитки). Згідно з повідомленням, до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить застарілий пластик.

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