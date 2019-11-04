На Закарпатті може трапиться сміттєвий колапс

Закарпаттю загрожує сміттєвий колапс - звалища заповнені на 85% або вичерпали свій ресурс, заявив губернатор області Ігор Бондаренко, повідомляє 4 листопада офіційний сайт облдержадміністрації.

"На сьогодні склалася критична ситуація на полігонах і звалищах області, оскільки майже у всіх населених пунктах вони вичерпали свої потужності та заповнені на 80-85%", - сказав чиновник.

За інформацією першого заступника голови ОДА Івана Дурана, в області щорічно накопичується 1256 тис. Куб. м чи 298 тонн ТПВ, а за останні роки спостерігається тенденція до його зростання.

За словами голови ОДА, критична ситуація на полігоні твердих побутових відходів в місті Ужгороді.

Для вирішення сміттєвої проблеми знайшли три ділянки для розміщення полігонів або будівництва сміттєпереробного заводу.

"Всім землякам слід зрозуміти, нарешті, що утилізація відходів - це питання безпеки не когось окремо, або якого-небудь населеного пункту, це питання безпеки всього Закарпаття", - сказав голова ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада прийняла рішення про проведення конкурсу на будівництво системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища, яка дозволить видобувати з полігону побутових відходів газ.

Також 20 грудня Львівська міськрада затвердила отримання кредиту на €35 млн на будівництво у Львові сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

У вересні львівське сміття знову скинули в забороненому місці.