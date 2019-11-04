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04 листопада 2019, понеділок, 15:54 150
Економіка 2019-11-04T16:30:01+02:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії в Україну з 1 листопада збільшився в 4 рази

Імпорт електроенергії з Росії в Україну з 1 листопада збільшився в 4 рази

Росія, Електроенергія, Імпорт електроенергії
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com

Імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ) в Об'єднану енергосистему України на початку листопада 2019 року збільшився порівняно з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год/добу, незважаючи на недавню заяву голови парламентського комітету з питань енергетики і комунальних послуг Андрія Геруса про те, що імпортні поставки з Росії в кінці жовтня – на початку листопада стали збитковими.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Як повідомили джерела журналістів на ринку, середньодобовий показник імпорту електроенергії з РФ в жовтні склав 4,12 млн кВт-год, а 1-3 листопада імпорт збільшився до 12 млн кВт-ч.

Незважаючи на заяву Геруса: ЗМІ повідомили, що імпорт електроенергії з Росії збільшився втричі

У жовтні постачання електроенергії з Росії в цілому склали 128 млн кВт-год. При цьому, за даними джерел, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі протягом липня-жовтня зросли в два рази – з 103 до 215 млн кВт-ч.

Незважаючи на заяву Геруса: ЗМІ повідомили, що імпорт електроенергії з Росії збільшився втричі

Як повідомило видання ExPro, імпорт електроенергії з Росії розпочався з перших днів жовтня. Поставки за двосторонніми договорами стали можливими після внесення змін у закон "Про ринок електроенергії" (18 вересня 2019 року), за ініціативи голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса.

Розширення торгівлі з Росією був розкритикований рядом депутатів та засобів масової інформації, після цього 16 жовтня парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунального господарства (ЖКГ) схвалив законопроект №2236-2, яким пропонується виключити можливість імпорту електроенергії з Росії для продажу на ринку двосторонніх договорів, однак таку можливість пропонується залишити для поставок з Білорусі.

3 листопада Герус на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував підсумки роботи ринку електроенергії, в яких заявив про збитковість для трейдерів здійснення імпортних операцій з Росії та Білорусі. "Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий", – зазначив він.

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