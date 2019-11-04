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04 листопада 2019, понеділок, 13:54 9
Верховна Рада і партії 2019-11-04T14:15:01+02:00
Українські Новини
Луценко підтвердила, що вирішила достроково скласти повноваження депутата

Луценко підтвердила, що вирішила достроково скласти повноваження депутата

Ірина Луценко, Стан здоров'я, Європейська солідарність, Рада 9 скликання, Складення повноважень
Ірина Луценко Фото: ВР
Ірина Луценко Фото: ВР

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Луценко вирішила достроково скласти повноваження депутата за станом здоров'я.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала вона.

При цьому Луценко залишається членом партії "Європейська солідарність". Парламентарій також закликала об'єднатися владу і опозицію навколо державних інтересів, консолідувати суспільство і захистити країну від зовнішнього агресора.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Луценко задекларувала 2 млн гривень доходів і готівкою 245 тис. доларів, 50 тис. євро і 40 тис. гривень за 2018 рік, в той час як її чоловік Юрій Луценко за рік заробив 1,8 мільйона гривень.

Раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко поїхав до Великобританії для проходження курсів з англійської мови.

Крім того, Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати. Тим часом НАБУ відкрило справу на Луценка.

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