Луценко підтвердила, що вирішила достроково скласти повноваження депутата

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Луценко вирішила достроково скласти повноваження депутата за станом здоров'я.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала вона.



При цьому Луценко залишається членом партії "Європейська солідарність". Парламентарій також закликала об'єднатися владу і опозицію навколо державних інтересів, консолідувати суспільство і захистити країну від зовнішнього агресора.



Як повідомляли Українські Новини, Ірина Луценко задекларувала 2 млн гривень доходів і готівкою 245 тис. доларів, 50 тис. євро і 40 тис. гривень за 2018 рік, в той час як її чоловік Юрій Луценко за рік заробив 1,8 мільйона гривень.

Раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко поїхав до Великобританії для проходження курсів з англійської мови.



Крім того, Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати. Тим часом НАБУ відкрило справу на Луценка.