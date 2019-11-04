Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив борги ТОВ "Яблуневий Дар" (у тому числі і борг, в стягненні якого суд відмовив) на торги в рамках лоту активів неплатоспроможних банків. Торги заплановані на 7 листопада 2019 року.

Про судовий програш в повідомленні про торги не згадується, повідомив адвокат компанії Ігор Кулак.

Крім того, 29 жовтня 2019 року Господарський суд Львівської області прийняв рішення у справі про стягнення з ТОВ "Яблуневий Дар" на користь неплатоспроможного "Дельта Банку" та вирішив стягнути з компанії "Яблуневий дар" лише 0,37 млн грн. замість 28,09 млн грн. та 68,498 млн євро.



ТОВ "Яблуневий Дар" входить у групу підприємств, основним видом діяльності яких є переробка фруктів. Компанія належить львівському бізнесмену Тарасу Барщовському.



Раніше "Яблуневий Дар" з’являвся у новинах у зв’язку з численними судовими справами про залік зустрічних вимог з "Дельта Банком".