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  • Фото дня: У НАСА відзначають Хеллоуїн в невагомості, зі світловим мечем і пасткою для привидів
01 листопада 2019, пʼятниця, 00:20 6
Космос 2019-11-01T00:21:49+02:00
Українські Новини
Фото дня: У НАСА відзначають Хеллоуїн в невагомості, зі світловим мечем і пасткою для привидів

Фото дня: У НАСА відзначають Хеллоуїн в невагомості, зі світловим мечем і пасткою для привидів

Хеллоуїн в NASA. Фото: instagram.com/nasa/
Хеллоуїн в NASA. Фото: instagram.com/nasa/

У NASA теж вирішили відзначати Хеллоуїн і російський космонавт Сергій Прокоп'єв, космонавт Алекс Херст і астронавт NASA Серена Аньон відзначили це свято в невагомості, зі світловим мечем, пасткою для привидів і вийшов Monster Mash в космосі. Про це повідомляється в офіційній сторінці NASA в Instagram.

"Вони зробили Monster Mash ... в невагомості! 👻🎃💫 ⁣⁣Російський космонавт Сергій Прокоп'єв, космонавт Європейського космічного агентства Алекс Херст і астронавт NASA Serena Auñón-Chancellor позували на фото Хеллоуїна на @ іѕѕу 2018 році", - повідомляється на сторінці NASA.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в NASA вибрали найоригінальнішу хелловінську гарбуз.
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