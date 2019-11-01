У NASA теж вирішили відзначати Хеллоуїн і російський космонавт Сергій Прокоп'єв, космонавт Алекс Херст і астронавт NASA Серена Аньон відзначили це свято в невагомості, зі світловим мечем, пасткою для привидів і вийшов Monster Mash в космосі. Про це повідомляється в офіційній сторінці NASA в Instagram. "Вони зробили Monster Mash ... в невагомості! 👻🎃💫 Російський космонавт Сергій Прокоп'єв, космонавт Європейського космічного агентства Алекс Херст і астронавт NASA Serena Auñón-Chancellor позували на фото Хеллоуїна на @ іѕѕу 2018 році", - повідомляється на сторінці NASA. Посмотреть эту публикацию в Instagram They did the Monster Mash… in SPACE! 👻🎃💫 Russian cosmonaut Sergei Prokopev, European Space Agency astronaut Alex Gerst and NASA astronaut Serena Auñón-Chancellor posed for a Halloween photo on the @iss in 2018. If you have a stellar space-themed Halloween costume, share your photos with us using #NASAcostume #NASA #space #halloween #spooky Публикация от NASA (@nasa) 31 Окт 2019 в 8:38 PDT Як повідомляли Українські Новини, раніше в NASA вибрали найоригінальнішу хелловінську гарбуз.