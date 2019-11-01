Фото дня: У НАСА відзначають Хеллоуїн в невагомості, зі світловим мечем і пасткою для привидів

У NASA теж вирішили відзначати Хеллоуїн і російський космонавт Сергій Прокоп'єв, космонавт Алекс Херст і астронавт NASA Серена Аньон відзначили це свято в невагомості, зі світловим мечем, пасткою для привидів і вийшов Monster Mash в космосі. Про це повідомляється в офіційній сторінці NASA в Instagram.

"Вони зробили Monster Mash ... в невагомості! 👻🎃💫 ⁣⁣Російський космонавт Сергій Прокоп'єв, космонавт Європейського космічного агентства Алекс Херст і астронавт NASA Serena Auñón-Chancellor позували на фото Хеллоуїна на @ іѕѕу 2018 році", - повідомляється на сторінці NASA.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в NASA вибрали найоригінальнішу хелловінську гарбуз.