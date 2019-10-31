Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги

За останні півроку в Бобринецькому районі, що на Кіровоградщині, суттєво скоротилась мережа поштових відділень, а в самому райцентрі Бобринці пошта працює лише кілька днів на тиждень. Крім того, в районі, де з промислових підприємств діє тільки друкарня, було скорочено 27 працівників поштового зв’язку, що є шаленим показником безробіття у сільській місцевості. Газети доставляються здебільшого один раз на два тижні. Через незадовільну доставку передплата-2020 на газети опинилася на межі зриву. Відтак, місцеві жителі нарікають на загрозливу ситуацію із забезпеченням поштового зв’язку та налаштовані вкрай рішуче. За потреби готові навіть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв.

Про це йдеться в листі заступника голови Кіровоградської обласної організації Національної спілки журналістів України, головного редактора місцевої газети "Честь хлібороба" Ігоря Леуса до Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, повідомив на сторінці у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів визнають, що ситуація з різким скороченням передплатних тиражів газет є критичною, та зумовлена великою мірою скороченням поштових відділень, а не розвитком нових медіа та проникненням мобільного інтернету.

"За розмовами про поштову реформу та розвиток інтернету, багатьох українців у селах за останні роки позбавили доступу до поштових послуг, а читачів – до газет, - підкреслює Томіленко. – Від нового Міністра інфраструктури та Уряду і видавці, і громадяни зачекалися на перегляд руйнівних рішень попередньої влади щодо комерціалізації "Укрпошти". І посадовцям варто не відкидати ці скарги, які надходять не лише з Кіровоградської області, та не доводити людей до перекриття трас".

Також у НСЖУ зазначають, що 21 листопада у Києві скликається Всеукраїнська нарада редакторів газет для розгляду критичної ситуації з доступом українців до друкованих ЗМІ. На захід запрошено урядовців, керівництво "Укрпошти" та народних депутатів.