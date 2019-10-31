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  • Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги
31 жовтня 2019, четвер, 10:55 137
ЗМІ 2019-10-31T10:55:02+02:00
Українські Новини
Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги

Через закриття поштових відділень жителі Кіровоградщини готові перекривати дороги

Газета, НСЖУ, Укрпошта, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, пошта, Передплата

За останні півроку в Бобринецькому районі, що на Кіровоградщині, суттєво скоротилась мережа поштових відділень, а в самому райцентрі Бобринці пошта працює лише кілька днів на тиждень. Крім того, в районі, де з промислових підприємств діє тільки друкарня, було скорочено 27 працівників поштового зв’язку, що є шаленим показником безробіття у сільській місцевості. Газети доставляються здебільшого один раз на два тижні. Через незадовільну доставку передплата-2020 на газети опинилася на межі зриву. Відтак, місцеві жителі нарікають на загрозливу ситуацію із забезпеченням поштового зв’язку та налаштовані вкрай рішуче. За потреби готові навіть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв.

Про це йдеться в листі заступника голови Кіровоградської обласної організації Національної спілки журналістів України, головного редактора місцевої газети "Честь хлібороба" Ігоря Леуса до Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, повідомив на сторінці у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів визнають, що ситуація з різким скороченням передплатних тиражів газет є критичною, та зумовлена великою мірою скороченням поштових відділень, а не розвитком нових медіа та проникненням мобільного інтернету.

"За розмовами про поштову реформу та розвиток інтернету, багатьох українців у селах за останні роки позбавили доступу до поштових послуг, а читачів – до газет, - підкреслює Томіленко. – Від нового Міністра інфраструктури та Уряду і видавці, і громадяни зачекалися на перегляд руйнівних рішень попередньої влади щодо комерціалізації "Укрпошти". І посадовцям варто не відкидати ці скарги, які надходять не лише з Кіровоградської області, та не доводити людей до перекриття трас".

Також у НСЖУ зазначають, що 21 листопада у Києві скликається Всеукраїнська нарада редакторів газет для розгляду критичної ситуації з доступом українців до друкованих ЗМІ. На захід запрошено урядовців, керівництво "Укрпошти" та народних депутатів.

Більше новин про: Газета НСЖУ Укрпошта Національна спілка журналістів України Сергій Томіленко пошта Передплата

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