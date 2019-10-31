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31 жовтня 2019, четвер, 10:12 9
Силові структури 2019-10-31T12:00:03+02:00
Українські Новини
Луценко фігурує в кримінальних провадженнях ДБР

Луценко фігурує в кримінальних провадженнях ДБР

Роман Труба, Кримінальне провадження, ДБР, Юрій Луценко
Луценко Юрій Фото: Facebook
Луценко Юрій Фото: Facebook

Державне бюро розслідувань має кримінальні провадження, в яких фігурує колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Про це в ефірі програми "Ваше Свобода" повідомив директор ДБР Роман Труба.

"У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко", - сказав Труба.

"Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні", - додав керівник ДБР.


Як повідомляли Українські Новини, в НАБУ відкрили справу на Луценка.

Також Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати.

Тим часом Юрій Луценко вчить англійську в елітній школі Лондона.

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