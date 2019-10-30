Влада зрадила одеситів, – Бойко про провал голосування з розслідування трагедії 2 травня

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи проект Постанови №2198 про створення парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування трагічних подій 2 травня в Одесі, заявив, що влада зрадила одеситів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Політик підкреслив, що попередня влада блокувала розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі, й зараз воно повинно бути відновлено, адже правди про трагедію чекають не лише родичі загиблих, але й вся Україна.

"Кожен рік 2 травня я приїжджаю до Одеси та на власні очі бачу, як знущаються над родичами загиблих у тій страшній трагедії, у якої немає терміну давності. У нашої ТСК є мета — відновити розслідування, яке було заблоковано 5 років. І єдине, чого хочуть всі одесити і чого ми вимагаємо — це справедливості та правди про події 2 травня", — сказав Юрій Бойко.

Опозиціонер зазначив, що всі ці роки опозиціонери надавали і продовжать надавати допомогу родичам загиблих, в тому числі юридичну.

"На розслідуванні Одеської трагедії наполягають усі міжнародні організації, зокрема ООН та Рада Європи. Ми регулярно зустрічаємося з родичами загиблих і надаємо їм необхідну допомогу. Ми не відступимо, не зрадимо людей та обов'язково доб'ємося проведення об'єктивного розслідування", - наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Він також висловив розчарування у зв'язку з тим, що парламентська монобільшість не підтримала створення ТСК.

"Перед виборами нинішня влада обіцяла забезпечити чесне і відкрите розслідування подій 2 травня. Але сьогодні ми побачили, що вони не збираються підтверджувати свої обіцянки реальними діями. Монобільшість пішла на поводу у представників минулої влади і фактично заблокувало створення ТСК. Це безвідповідально! І це зовсім не те, чого від них чекали одесити та вся Україна", - сказав Бойко.

З ініціативою створення парламентської ТСК з розслідування подій 2 травня в Одесі, яка призвела до загибелі близько 50 осіб, більшість з яких загинули при пожежі в Будинку профспілок, а більше 250 отримали поранення, в парламенті вже 9-го скликання виступила фракція ОПЗЖ. Сьогодні, 30 жовтня, під час голосування проекту Постанови №2198 народні депутати влаштували в залі Раді заворушення, не підтримавши створення ТСК.