Розведення військ в Золотому: що відомо про шахтарське містечко

Розведення військ в шахтарському місті Золоте почалося 29 вересня о 12 годині дня, і за словами командувача Володимира Кравченка процес триватиме 3 дні.

Майже місяць тому Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна погодилася з умовами "формули Штайнмайера", та з метою прискорити зустріч у "нормандському форматі" почала розведення військ на лініях розмежування.

Золоте знаходиться в Луганській області, поблизу від лінії розмежування. Точне місце розташування можна побачити на карті. Населений пункт складається з кількох селищ: Золоте-1 (Сонячний), Золоте-2 (Карбоніт), Золоте-3 (Стахановець) і Золоте-4 (Партизанське) знаходяться під контролем української армії, а Золоте-5 (Мар'ївка) — під контролем "ЛНР". Населення території за даними перепису за 2018 рік становить 14 744 людини,

Далі по лінії фронту знаходиться місто Первомайськ.

Територія Золотого

Поселення на місці Золотого було засновано в 1878 році одночасно із закладкою вугільних шахт.

Згідно з легендою, свою назву місто отримало завдяки Григорію Капустіну, який за дорученням російського царя Петра I займався геологічною розвідкою цих земель і вперше відкрив в Донбасі поклади кам'яного вугілля. При зустрічі з Петром, яка сталася на сучасній території міста, Капустін вимовив фразу: "Тут - золоте дно", маючи на увазі багатющі поклади кам'яного вугілля.

До 7 жовтня 2014 року місто входило до складу Первомайської міської ради Луганської області. З 2014 року місто стало одним з рубежів війни, з лютого 2015 років через місто проходить лінія розмежування сил на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський перед розведенням військ провів у Золотому два дні з метою обговорити з добровольцями майбутнє відведення сил і про ситуацію на фронті в цілому. Після цього, 29 жовтня почався процес розведення військ.