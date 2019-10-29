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29 жовтня 2019, вівторок, 17:25 35
Силові структури 2019-10-29T20:45:03+02:00
Українські Новини
Розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів, - командування ООС

Розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів, - командування ООС

Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, Розведення сил, Розведення військ
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Розведення військ в Золотому Луганської області буде проходити протягом 3 днів.

Про це на брифінгу сказав командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко, передають Українські Новини.

агалом заходи по розведенню сил будуть проходити протягом 3 діб", - повідомив він.

За словами командувача, за процесом відведення військ стежать спостерігачі ОБСЄ, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Кравченко зазначив, що процес розмінування ділянки біля Золотого буде тривати близько 30 днів.

Командувач заявляє, що Збройні сили України готові в разі загострення ситуації повернутися на позиції.

СУ в разі будь-яких провокаційних дій будуть готові захистити цивільне населення", - підкреслив він.

За словами Кравченка, після відведення військ на ділянку розведення будуть запрошені ЗМІ.

Командувач нагадав, що війська відводяться на 1 км з обох сторін лінії розмежування, насамперед для безпечного відкриття пункту пропуску "Золоте".

Як повідомляли Українські Новини, ветерани вивезли зброю з Золотого у супроводі поліції.

Раніше, 1 жовтня, Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).

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