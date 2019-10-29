Розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів, - командування ООС

Розведення військ в Золотому Луганської області буде проходити протягом 3 днів. Про це на брифінгу сказав командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко, передають Українські Новини. "Загалом заходи по розведенню сил будуть проходити протягом 3 діб", - повідомив він. За словами командувача, за процесом відведення військ стежать спостерігачі ОБСЄ, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів. Кравченко зазначив, що процес розмінування ділянки біля Золотого буде тривати близько 30 днів. Командувач заявляє, що Збройні сили України готові в разі загострення ситуації повернутися на позиції. "ЗСУ в разі будь-яких провокаційних дій будуть готові захистити цивільне населення", - підкреслив він. За словами Кравченка, після відведення військ на ділянку розведення будуть запрошені ЗМІ. Командувач нагадав, що війська відводяться на 1 км з обох сторін лінії розмежування, насамперед для безпечного відкриття пункту пропуску "Золоте". Як повідомляли Українські Новини, ветерани вивезли зброю з Золотого у супроводі поліції. Раніше, 1 жовтня, Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).