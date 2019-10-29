Для проведення реальної реформи з судової системи потрібно прибрати "грантоїдів", - юрист

Питання проведення в Україні судової реформи можуть обговорюватися з європейськими партнерами. Однак рішення з приводу майбутнього української судової системи повинні приймати самі українці.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець, коментуючи підсумки міжнародної конференції "Україна - Європа: діалог з питань правосуддя", яка пройшла в Страсбурзі в приміщенні Європарламенту 22 жовтня і на якій були присутні депутати Європарламенту, українські депутати, а також українські судді, інформує портал capital.ua.

"Контакти з європейськими партнерами повинні бути, але все, що стосується втручання в судову реформу, я вважаю, необхідно припиняти. Я категоричний противник участі різних міжнародних організацій в реформуванні українських судів. Українці повинні самі відбирати собі суддів. Цим не повинні займатися за незрозумілими правилами якісь іноземні організації, які ніким не контролюються і діють виключно в інтересах своїх країн. Ми вже побачили результат останніх чотирьох років. Фактично, на сьогоднішній день, в Україні не існує жодного легітимного суду. Всі судді, які зараз призначені, здійснюють правосуддя незаконно, в зв'язку з тим, що неправильно було сформовано склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це сталося саме завдяки "грантоїдам". Крім того, ми отримали Атикоррупційний суд, який з одного боку є антиконституційним, а з іншого боку його склад, знову ж таки, призначений неповноважним, нелегітимним складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з величезними порушеннями. Це, вважаю, рано чи пізно знайде відображення в рішеннях Європейського суду з прав людини, який скасує всі рішення, які приймає цей суд", - заявив юрист.

Кравець вважає, що європейці не до кінця розуміють специфіку української судової системи.

"Як показує практика, вони далекі від розуміння реальності. В більшості випадків, фактично, вони в Україні ставлять експерименти. І навіть не стільки самі європейські інституції, скільки різні донорські, грантоїдських організації, які замилюють очі європейським інституціям і вводять їх в оману. Рік тому я був з колегою у Франції на дуже великому форумі, присвяченому незалежності суддів, і європейці тільки тоді з жахом довідалися, що відбувається в судовій системі України. Судова реформа, проведена в Україні за останні оди, є провальною і нам необхідно повертатися до судоустрою, на мій погляд, 2010-го року", - констатував він.

Проте, адвокат вважає, що в Україні можливо побудувати незалежний і авторитетний суд. Вітчизняна судова система здатна до самоочищення та проведення реальної реформи, але для цього їй потрібно повернути незалежність.

"Судова гілка влади є найслабшою, така проблема є в усіх країнах, в тому числі і в Європі. Але для того, щоб був побудований незалежний суд, необхідно просто виконувати якийсь певний закон. Не потрібно йти на поводу у різних "грантоїдських" організацій, необхідно поважати себе, необхідно дотримуватися норм Конституції... на жаль на сьогоднішній день, після проведеної судової "реформи", судова система і її незалежність дуже сильно підірвані. Залишилися одиниці суддів, які ще готові висловлювати думки, говорити правду, але їх дуже мало і їх знищують. Для того, щоб виправити ситуацію, необхідно дати більше свободи судовій гілці влади і вона сама себе очистить. Потрібно прибрати з судової системи ці "громадянські інститути", купу міжнародних експертів, і ми дуже скоро побачимо реальну незалежну судову систему", - вважає він.

Нагадаємо, що конференція "Україна - Європа: діалог з питань правосуддя" пройшла 22 жовтня в Страсбурзі в будівлі Європарламенту.

На ній були присутні євродепутати Натан Хілл (Велика Британія), Вітольд Ващиковський (Польща), Ришард Чарнецький (Польща), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Міхал Сімецькій (Словаччина), Мирослав Радаковскій (Словаччина), Петрас Австревічус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Іварс Іябс (Латвія), Андрій Кубілюс (Литва) і Здзіслав Марек Красноденбскій (Польща), народні депутати України - Олексій Жмеренецький та Ірина Венедиктова, судді - Павло Вовк, Володимир Колесниченко, Павло Горбасенко, правозахисники - Сергій Кльоц і Анна Свириденко, експерт із залучення інвестицій Тимур Чмерук, а також громадські активісти.