підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Неприємна новина для туристів: відпочинок в Туреччині підскочить в ціні
28 жовтня 2019, понеділок, 17:23 9
Європа 2019-10-28T17:30:12+02:00
Українські Новини
Неприємна новина для туристів: відпочинок в Туреччині підскочить в ціні

Неприємна новина для туристів: відпочинок в Туреччині підскочить в ціні

Туризм, Туреччина, податки, Середземне море, подорожі
Туреччин. Фото: pixabay
Туреччин. Фото: pixabay

З 1 квітня 2020 року в Туреччині з'явиться новий податок, який буде поширюватися на всі місця проживання, включно з готелями, квартирами, гостьовими будинками і навіть кемпінгами. Про це повідомляє асоціація туроператорів "Вісник АТОР".

Власники зобов'язані спочатку відраховувати 1% від сукупної вартості надаваних послуг до кінця 2020 року, а потім 2% і можливо навіть більше. При цьому податок буде розраховуватися не тільки з ціни за ніч, а з усього сервісу, тобто з харчування та інших послуги, що надаються готелем.

В 2021 році "податок на проживання" буде включений в контрактинг усіма готелями, що призведе до підвищення проживання для туристів, як мінімум, на заявлені 2%

На думку фахівців туріндустрії, вартість розміщення в турецьких готелях в 2020 році збільшиться на 5-15%. Цифри відповідають щорічного звичного підвищення прайса.

Як повідомляли Українські Новини, в Естонії вводять туристичний податок. Раніше до впровадження туристичних податків долучилася й Італія. Країна ввела платний податок на відвідування туалетів.

Нагадаємо, влада Єгипту затвердили нові правила та туристичні заборони, які торкнуться дайвінгу та відпочинку в цілому.

Більше новин про: Туризм Туреччина податки Середземне море подорожі

Архів
Новини
Якби "Криворіжсталь" та "Укртелеком" продавали сьогодні, ціна була б значно нижча 18:16
"Фармак" заперечує можливість монополії на "Корвалол" 18:00
У Києві загорілася лікарня швидкої допомоги під час операції 17:55
Екс-заступник генпрокурора Кизь хоче через суд поновитися на посаді 17:40
Неприємна новина для туристів: відпочинок в Туреччині підскочить в ціні 17:23
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok