Неприємна новина для туристів: відпочинок в Туреччині підскочить в ціні

З 1 квітня 2020 року в Туреччині з'явиться новий податок, який буде поширюватися на всі місця проживання, включно з готелями, квартирами, гостьовими будинками і навіть кемпінгами. Про це повідомляє асоціація туроператорів "Вісник АТОР".

Власники зобов'язані спочатку відраховувати 1% від сукупної вартості надаваних послуг до кінця 2020 року, а потім 2% і можливо навіть більше. При цьому податок буде розраховуватися не тільки з ціни за ніч, а з усього сервісу, тобто з харчування та інших послуги, що надаються готелем.

В 2021 році "податок на проживання" буде включений в контрактинг усіма готелями, що призведе до підвищення проживання для туристів, як мінімум, на заявлені 2%

На думку фахівців туріндустрії, вартість розміщення в турецьких готелях в 2020 році збільшиться на 5-15%. Цифри відповідають щорічного звичного підвищення прайса.

Як повідомляли Українські Новини, в Естонії вводять туристичний податок. Раніше до впровадження туристичних податків долучилася й Італія. Країна ввела платний податок на відвідування туалетів.

Нагадаємо, влада Єгипту затвердили нові правила та туристичні заборони, які торкнуться дайвінгу та відпочинку в цілому.