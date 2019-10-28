Представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ в монополізмі в Бурштинському энергострове

Ціна реалізації електроенергії Бурштинської теплової електростанції (ТЕС, "ДТЕК Західенерго") становить 1 590 гривень за МВт/год, при цьому середня ціна імпортерів становить 1 880 грн за МВт/год.

Про це у відповідь на заяву про початок розслідування Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти ДТЕК в ефірі телепрограми "Свобода слова" заявив генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Д. Трейдинг" Віталій Бутенко.

Він заявив, що більше 40% електроенергії в зону Бурштинського енергоострова поставляється з сусідніх європейських країн незалежними трейдерами.

При цьому ціна продажу електроенергії цих трейдерів вище, ніж ціна ДТЕК.

"Я повинен пояснити цю брехню про Бурштинський енергоострів. Імпортери продають електроенергію з-за кордону за 1 880 гривень (за МВт/год). Ви знаєте, за якою ціною продає Бурштинська ТЕС? По – 1 590 гривень (за МВт/год)", – повідомив Бутенко у відповідь на затвердження голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса про відкриття справи АМКУ проти ДТЕК.

4 жовтня АМКУ почав розслідування проти "ДТЕК Західенерго". АМКУ угледів ознаки монопольного становища "ДТЕК Західенерго" на ринках електроенергії в межах торгової зони енергоострів Бурштинської ТЕС.

В компанії вже назвали висновки АМКУ абсолютно безпідставними й упередженими.