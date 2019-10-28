підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ в монополізмі в Бурштинському энергострове
28 жовтня 2019, понеділок, 16:46 164
Економіка 2019-10-28T17:30:02+02:00
Українські Новини
Представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ в монополізмі в Бурштинському энергострове

Представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ в монополізмі в Бурштинському энергострове

АМКУ, ДТЕК, Віталій Бутенко, Д.Трейдінг, Бурштинський енергоострів
ДТЕК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЕК. Фото: oilreview.kiev.ua

Ціна реалізації електроенергії Бурштинської теплової електростанції (ТЕС, "ДТЕК Західенерго") становить 1 590 гривень за МВт/год, при цьому середня ціна імпортерів становить 1 880 грн за МВт/год.

Про це у відповідь на заяву про початок розслідування Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти ДТЕК в ефірі телепрограми "Свобода слова" заявив генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Д. Трейдинг" Віталій Бутенко.

Він заявив, що більше 40% електроенергії в зону Бурштинського енергоострова поставляється з сусідніх європейських країн незалежними трейдерами.

При цьому ціна продажу електроенергії цих трейдерів вище, ніж ціна ДТЕК.

"Я повинен пояснити цю брехню про Бурштинський енергоострів. Імпортери продають електроенергію з-за кордону за 1 880 гривень (за МВт/год). Ви знаєте, за якою ціною продає Бурштинська ТЕС? По – 1 590 гривень (за МВт/год)", – повідомив Бутенко у відповідь на затвердження голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса про відкриття справи АМКУ проти ДТЕК.

4 жовтня АМКУ почав розслідування проти "ДТЕК Західенерго". АМКУ угледів ознаки монопольного становища "ДТЕК Західенерго" на ринках електроенергії в межах торгової зони енергоострів Бурштинської ТЕС.

В компанії вже назвали висновки АМКУ абсолютно безпідставними й упередженими.

Більше новин про: АМКУ ДТЕК Віталій Бутенко Д.Трейдінг Бурштинський енергоострів

Архів
Новини
Якби "Криворіжсталь" та "Укртелеком" продавали сьогодні, ціна була б значно нижча 18:16
"Фармак" заперечує можливість монополії на "Корвалол" 18:00
У Києві загорілася лікарня швидкої допомоги під час операції 17:55
Екс-заступник генпрокурора Кизь хоче через суд поновитися на посаді 17:40
Неприємна новина для туристів: відпочинок в Туреччині підскочить в ціні 17:23
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok