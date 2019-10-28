ДБР відкрило справу за катування ув'язненої онкохворої співробітниками колонії, - Варченко

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти працівників однієї з установ виконання покарань за підозрою у застосуванні тортур до онкохворої ув'язненої.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Днями розпочали кримінальне провадження за ст. 127 КК України (катування) стосовно співробітників однієї з установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. Приводом послужило звернення представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - повідомила Варченко.

За попередньою інформацією, працівники згаданої установи не забезпечили надання медичної допомоги онкохворій ув'язненій.

Жінка подала позов в Європейський суд з прав людини і виграла справу.

ЄСПЛ зобов'язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно якої заборонені тортури або нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання.

За словами уповноваженого з прав людини, після вердикту суду онкохвору перевели в іншу установу виконання покарань.

Однак під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, ймовірно побили жінку, спричинивши тілесні ушкодження.

Як йдеться в заяві, жінка припускає, що таким чином службовці помстилися їй за те, що вона поскаржилася до ЄСПЛ.

Зараз слідчі Центрального апарату ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії і намагаються встановити всі обставини справи.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві за тортури затриманого праскою екс-міліціонерам дали по 5 років умовно.

ДБР розслідує причетність правоохоронців до торгівлі приватними телефонними розмовами громадян.

Раніше Варченко заявила, що група "чорних ріелторів" заволоділа 20 об'єктами нерухомості.