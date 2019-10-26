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26 жовтня 2019, субота, 22:40 4
Авто 2019-10-26T22:50:25+03:00
Українські Новини
Гібрид і безпілотник: Suzuki представив концепт нових авто в ретро-стилі

Гібрид і безпілотник: Suzuki представив концепт нових авто в ретро-стилі

Suzuki, автомобілі, Токіо, Токіо 2019, Hanare, Waku Spo
Автомобіль Hanare. Фото: Suzuki
Автомобіль Hanare. Фото: Suzuki

Японський автомобільний бренд Suzuki дебютував на ретро-шоу Tokyo 2019 з парою концептуальних автомобілів в стилі ретро, включаючи "мобільний кімнату" без водія і гібридне електричне купе з камерами замість бічних дзеркал.

Останні концепт-кари Suzuki підпадають під назву "waku waku" - японська звуконслыдувальна фраза, яку використовують для вираження почуття хвилювання, пише Dezeen.

Концептуальний автомобіль Hanare, схожий на традиційні автофургони, вирізняється симетричним дизайном, без рульового колеса або сидіння водія, що дозволяє управляти ним спереду або ззаду.

Названий на честь японського слова hanare, що перекладається як "котедж, який стоїть окремо", концепція описується брендом, як "автономна мобільна кімната".

Великі двері у вигляді крила чайки відкривають просторий інтер'єр з інтерактивним екраном.

Автомобіль Hanare. Фото: Suzuki Автомобіль Hanare. Фото: Suzuki

Друга концепція автобренда - це дводверне гібридне електричне купе з додатковим модулем під назвою Waku Spo, призначене для того, щоб пропонувати сім'ям "веселощі і хвилювання від покоління до покоління, як для повсякденного використання, так і для задоволення".

Ретро-відтінки металевого зеленого і вицвілого коричневого кольору як на зовнішній, так і внутрішній поверхнях і меблях, доповнюють ностальгічний блоковий дизайн автомобіля із закругленими краями, що дуже нагадує Suzuki Fronte кінця 1960-х.

Suzuki представляє елементи сучасної технології в старомодному дизайні у вигляді двох камер заднього виду замість бічних дзеркал.

Інформація про транспортний засіб відображається на цифровій приладовій панелі, яка може бути прихована з допомогою додаткової дерев'яної панелі.

В той час як Hanare і Waku Spo поки є тільки концепціями, компанія заявляє, що дизайн - це ворожіння, оскільки вона планує розробляти продукти та технології для "відкриття великого майбутнього на наступні 100 років".

Автомобіль Waku Spo. Фото: Suzuki Автомобіль Waku Spo. Фото: Suzuki

Як повідомляли Українські Новини, фізик створив для сина Lamborghini на 3D-принтері за 20 тис. доларів.

Тим часом українці за три літніх місяці 2019 купили понад сто автомобілів, ціна яких перевалила за 200 тисяч доларів. Серед найдорожчих – Bentley Bentayga, Rolls-Royce Phantom, а також Lamborghini Urus.

 

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