Звернення Яніни Соколової до Зеленського після скандальних заяв про добровольців підірвало мережу

Журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до Президента Володимира Зеленського після його хамських заяв добровольцям в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Соколової.

"Спочатку Ви називали мою країну «шльондрою» у своїх жартах! Потім Ви погодили підписання угоди, яка може змусити мою країну капітулювати! Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш, до речі, зад всі ці 5 років клятої війни! Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?" - задається питаннями журналістка.

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За 2 години відео вже подивилися майже 60 тисяч користувачів мережі, зібравши понад 10 тисяч лайків.

Як повідомляли Українські Новини, у Золотому (Луганська область), де досягнута домовленість про розведення сил і засобів, але поки що не було дотримано умова 7-денного режиму тиші, Зеленський влаштував перепалку з добровольцями щодо протестів проти так званої "формули Штайнмайєра" і відведення зброї.

Володимир Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я.